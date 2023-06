Dalla stazione fino alle attività: controlli a tappeto sul territorio

Maxi spiegamento di poliziotti, militari e agenti, ieri pomeriggio, nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Questura di Ancona. Le forze dell’ordine hanno battuto palmo a palmo la città, dalla stazione ferroviaria al centro, passando per la spiaggia, compresi i cavalcavia e i sottopassi. Non sono mancati gli accertamenti di natura amministrativa all’interno degli esercizi commerciali. Vi hanno preso parte numerosi operatori della Polizia di Stato, gli uomini della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima e gli agenti della polizia locale.

Tante persone, attirate e sorprese dall’imponente schieramento di personale in divisa, si sono chieste che cosa stesse accadendo in quei minuti. Soltanto in un secondo momento, appunto, si è appreso come si trattasse di un grande controllo interforze, come ne sono stati organizzati già diversi nel territorio comunale di Ancona (su tutti nelle operazioni ad ‘Alto Impatto’), ma anche a Falconara stessa. Nei prossimi giorni, non è da escludere già in giornata, potrebbero essere comunicati i risultati degli interventi compiuti nei luoghi più sensibili della città.

Interventi che, inevitabilmente, vanno visti nell’ottica della prevenzione e del presidio costante del territorio da parte delle forze dell’ordine che quotidianamente garantiscono sicurezza alla popolazione, anche in vista della stagione estiva dove è atteso un afflusso di persone sempre maggiore. E in effetti, tra le zone più verificate, quelle fronte e retro stazione e il lungomare.