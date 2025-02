Dalla stufa a legna ai dischi dei freni. Tutte truffe: scattano due denunce

Continua il contrasto ai raggiri digitali della Polizia di Jesi. Soltanto lunedì, gli agenti hanno deferito altre due persone, una donna di 32 anni di Napoli e un uomo di 62 del Foggiano, entrambi per il reato di truffa aggravata. La prima è stata denunciata, in seguito alla querela sporta da un 70enne jesino lo scorso 8 febbraio che ha dato via alle indagini. Lo stesso ha pagato 380 euro per una stufa a legna in vendita online, salvo mai riceverla. Il venditore si è reso irreperibile. Sono stati i poliziotti a risalire all’Iban dov’era confluito il denaro, ovvero quello di una donna campana già gravata da altre segnalazioni per truffe simili.

Poi è toccato ad un altro uomo, 62enne pugliese, residente a Prato e già noto alle forze di polizia, in seguito alla querela di un 23enne jesino sempre dell’8 febbraio. Il giovane ha messo in vendita dei dischi dei freni a 130 euro ed è stato contattato da un soggetto che, per comprarli, avrebbe ricaricato il suo bancomat. Cosa mai avvenuta, nonostante un passaggio del ragazzo – il 2 febbraio – all’Atm e i contatti telefonici avuti con l’uomo. Per giustificarsi, quest’ultimo avrebbe chiesto al giovane di digitare una sequenza numerica tramite l’app di home banking: si trattava di un Iban sul quale è stato indirizzato un bonifico di 848 euro. Era l’Iban dell’autore della truffa, poi deferito.