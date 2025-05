Dalla tv all’intelligenza artificiale: tutto grazie alla fisica quantistica

La fisica quantistica si conosce come tale, ma si può chiamare anche teoria dei quanti o meccanica. Difatti è una teoria della meccanica che si concentra sui fenomeni della scala di lunghezza e dell’energia atomica e subatomica che apportano nuova linfa alle teorie precedenti, considerate ormai sorpassate. Qual è la differenza tra meccanica classica e meccanica quantistica? Quest’ultima descrive radiazione e materia come un fenomeno duplice: ondulatoria e particellare. Il dualismo onda-particella si può dunque considerare uno dei tratti caratteristici della disciplina.

La relazione tra onde e particelle è studiata e confermata da due principi: Principio di complementarità e Principio di indeterminazione di Heisenberg. Questa è la teoria fisica che descrive il comportamento della materia, della radiazione e di tutte le loro interazioni viste sia come fenomeni ondulatori sia come fenomeni particellari, a differenza della fisica classica o newtoniana, che vede, per esempio, la luce solo come onda e l’elettrone solo come particella.

Reputo ciò una teoria molto interessante visto che grazie a questa materia fisica ci sono state alcune delle più importanti scoperte e le più grandi invenzioni della storia come la televisione, che ha aiutato a diffondere la lingua italiana in tutta Italia.

Si è scoperto che l’universo si espande in continuazione. Albert Einstein e Niels Bohr furono tra i primi a parlare di fisica in questi termini, inoltre, quest’anno ricorre il centenario della fisica quantistica. Grazie a questa disciplina si stanno anche sviluppando nuovi tipi di computer che risolveranno problemi che i normali computer non possono risolvere e dovrebbero avere una diversa interfaccia. Inoltre, la fisica quantistica ha anche portato a sviluppare l’intelligenza artificiale generativa che un giorno potrebbe alimentare o aiutare molto il computer quantistico nel risolvere i problemi.

Questo potrebbe aiutare un po’ tutti nelle diverse attività che svolgiamo durante il giorno e potrebbe facilitare notevolmente la vita. Mentre, purtroppo, altre persone pensano che l’intelligenza artificiale generativa e i computer quantistici ci rovineranno la vita facendoci diventare più pigri e solitari perché parleremmo solo con l’intelligenza artificiale e non con altri esseri umani e quindi solo con esseri non viventi, che, come ragionamento, non fa una piega però potrebbe anche aiutarci molto e comunque potremmo continuare ad avere relazioni con altre persone, ma avremmo anche con chi parlare se siamo soli.

Christian Schrey IIIB

scuola Conero di Ancona