Dalla vigna alla tavola, degustazione di prodotti tipici

Una tre giorni tutta anconetana per le prossime tre tappe del progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio.

In rapida successione tra i locali della movida, il quartiere Adriatico e i vicoli tra i Corso Mazzini e Garibaldi, i giorni 29, 30 e 31 maggio ci faranno assaporare la cucina di tre locali che propongono ricette di mare e di terra.

Si parte quindi il 29 con il Bistrot Fago al numero 15 di quella che gli anconetani chiamano Piazza del Papa, anche se il vero nome è Piazza del Plebiscito (prenotazioni al 350 506 3208). Si continua poi il 30 in Via Trieste 39 da Morsi e Sorsi (prenotazioni al 071 358 0862 -3934066952) per poi concludere la tre giorni il 31 maggio in via Simonetti 2 all’Osteria Simonetti (prenotazioni al 071 8743516- 3356075122). Grazie alla selezione di vini e cantine di esperti sommelier che guideranno la degustazione, impareremo i segreti degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini. È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole.