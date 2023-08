Dall’aggressione al furto Il baby bullo è recidivo: stavolta finisce in carcere

Aveva aggredito e rapinato un coetaneo e per questo era stato messo in affidamento ai servizi sociali. Ora per il baby-bullo responsabile, assieme a un complice, di quel grave fatto di cronaca avvenuto nel settembre 2021 nei bagni pubblici di piazza Roma è stata data esecuzione all’ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dall’autorità giudiziaria e attivato dalla questura di Ancona dopo che il protagonista di quella rapina violenta non ha continuato a delinquere.

Il 16 luglio scorso il giovane, in concorso con un altro soggetto, ha pensato bene di commettere un furto aggravato ai danni di un minorenne, al quale i due hanno sottratto sia il portafogli, che lo smartphone, mentre il ragazzo era a fare il bagno a Portonovo. Il personale della polizia, subito intervenuto quel giorno, ha individuato e fermato i responsabili trovati in possesso del telefono e del portafogli, entrambi poi restituiti ai genitori della vittima che erano andati in questura per formalizzare la denuncia. Come si dice insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Non pago dell’aggressione di quasi due anni fa, il bullo ci è ricascato e per lui si aprono le porte del carcere, facendo venire meno la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali.

All’epoca dei fatti, il minorenne, all’interno dei bagni pubblici di piazza Roma, in concorso con un altro giovane, aveva aggredito un coetaneo prendendolo per il collo e sferrandogli una ginocchiata allo sterno, così violenta da fargli perdere il fiato. Una volta neutralizzata la vittima, l’allora minorenne si è appropriato dello zaino della vittima prima di darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce per le vie del centro cittadino. Alla giovane vittima della rapina non era rimasto che allertare le forze dell’ordine e poi affidarsi alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Torrette. Per il fatto in questione, dopo che i responsabili della rapina sono stati individuati dalle indagini della polizia, nell’ottobre del 2022, il minore responsabile dei fatti è stato condannato dal Tribunale per i Minorenni delle Marche. La sentenza, divenuta definitiva nel marzo scorso è stata sospesa e al condannato è stato riconosciuto l’istituto dell’affidamento ai servizi sociali. Il furto di Portonovo di poche settimane fa ha reso vana quella misura di cui il bullo aveva ottenuto e per lui adesso la situazione è notevolmente peggiorata.