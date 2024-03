Dall’"anno zero" al budget zero. Per il turismo le casse sono vuote

Feste, Grandi Eventi, Economia della Notte a go-go, ma intanto alcuni settori dell’amministrazione soffrono per la totale o quasi carenza di fondi. Le casse di alcuni assessorati, per delle deleghe precise, sono praticamente vuote. È il caso del turismo, pezzo vitale del dicastero di Daniele Berardinelli che si divide tra verde, decoro, Ancona Servizi (ex M&P), sport e altro. Tra meno di un mese, il 5 aprile, approderà al porto dorico la prima nave da crociera Msc della stagione 2024 e parte dei servizi di supporto potrebbero essere a rischio. La giunta Silvetti, in particolare l’assessore al bilancio Giovanni Zinni, non hanno previsto un solo euro in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2024. Durante il dibattito consiliare sindaco e vicesindaco avevano garantito che un assestamento sarebbe passato in commissione e poi è in consiglio al massimo entro febbraio e addirittura l’assessore alla cultura Bertini si era lanciata così in avanti annunciando una manovrina già entro la prima metà di gennaio. Manovra che non c’è mai stata, ma che dovrebbe essere calendarizzata prima di Pasqua e approvata in una seduta consiliare tra il 18 e il 25 marzo, comunque in forte ritardo. Il turismo, su cui Daniele Silvetti ha puntato molte energie in campagna elettorale, da mesi è a budget zero. Non è chiaro se, al di là degli sforzi compiuti dal personale d’area, i servizi basilari per le crociere saranno garantiti. Parliamo dell’apertura delle chiese più suggestive del centro storico, con l’appalto affidato a un’agenzia che scade nel 2025, il materiale divulgativo, i depliant sui luoghi da visitare e le guide presenti grazie a una collaborazione con la Diocesi. A questo punto l’assestamento dovrebbe entrare in calendario ad aprile. Servono risorse fresche per il turismo come per il verde e gli sfalci in vista della primavera con i 600mila euro del bilancio previsionale che non possono bastare. Così come non sarebbero bastati i 900mila euro per le manutenzioni, ma l’occasione del G7 Salute toglie le castagne dal fuoco alla giunta: 2 milioni di euro per rifare strade, marciapiedi e rotatorie e rendere le zone di transito delle delegazioni internazionali accoglienti e in ordine.