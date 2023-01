Dall’Arengo un sostegno per i circoli degli anziani

Nuovi contributi a sostegno dei circoli ricreativi per anziani. Attraverso due avvisi pubblici l’Arengo ha reso note le modalità di accesso alla somma di 600 euro a fondo perduto stanziata a parziale ristoro delle spese maggiori prodotte dal caro bollette registrato nel 2022, nonché la possibilità di accedere al contributo di 1.500 euro per una progettualità da realizzarsi entro il primo semestre del 2023. L’amministrazione comunale attraverso l’erogazione di questi fondi ha voluto confermare il proprio impegno in favore delle attività svolte dai circoli attivi del territorio comunale e volte a favorire l’aggregazione e la socializzazione degli anziani nei vari quartieri della città. Potranno accedere alle misure previste i circoli aventi sede legale ed operativa all’interno del comune di Ascoli e regolarmente iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) oppure in uno dei seguenti albi: registro regionale delle organizzazioni di volontariato; registro regionale delle associazioni di promozione sociale (Aps); registro nazionale delle Aps come livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati di una Aps iscritta al registro nazionale. Le domande dovranno essere redatte sulla base del modello presente e scaricabile dal sito istituzionale del comune e presentate, pena l’esclusione, entro il prossimo 27 gennaio. Il contributo assegnato sarà composto da una quota a fondo perduto relativa ai maggiori costi sostenuti a causa del caro bollette e riferiti proprio alle utenze di gas e luce sostenute in più. Ad ogni richiedente la cui domanda risulti ammissibile si riconoscerà un contributo per le suddette utenze fino ad un massimo di 600 euro calcolato in base ai maggiori costi affrontati nel corso dell’anno 2022 rispetto alla spesa del 2021. A ciò si aggiungerà una seconda quota di contributo pari a 1.500 euro e destinata all’attività progettuale presentata da ciascun utente.

La proposta dovrà essere finalizzata alla promozione di azioni in grado di contrastare la solitudine della popolazione anziana atta a sviluppare percorsi ed iniziative capaci di coinvolgere attivamente i partecipanti per il primo semestre del 2023. Il progetto dovrà mettere in campo iniziative tendenti alla promozione dell’invecchiamento attivo, del benessere psico-fisico e della prevenzione delle fragilità delle persone anziane. Ad ogni circolo sarà riservata la possibilità di presentare domanda per entrambe le tipologie di contributo o per una sola di esse.

Massimiliano Mariotti