"Dalle 7 in fila per avere il passaporto"

"Mi sono svegliato all’alba, alle 7 ero qui ma in fila fuori c’erano già un centinaio di persone. Ad un certo punto un poliziotto è uscito dicendoci che era inutile aspettare perché avrebbero potuto fare solo una quarantina di passaporti. Io ed altri ce ne siamo andati piuttosto amareggiati perché da mesi cerchiamo di poter avere il nostro passaporto". A parlare è uno dei tanti signori in fila ieri davanti al commissariato di via Marco Polo per poter accedere finalmente al documento che consente di viaggiare fuori Europa.

La notizia degli open day (uno dei quali previsto ieri) voluti dal questore di Ancona Cesare Capocasa si è presto diffusa e chi avrebbe dovuto attendere anche 4-5 mesi ha approfittato dell’occasione. Già dall’alba (l’apertura dell’ufficio era prevista alle 8,30) diversi cittadini di Jesi ma anche dei Comuni limitrofi si sono messi in coda, fino a superare il centinaio di persone in coda.

Ma alla scoperta che molti di loro non ce l’avrebbero fatta è salito lo sconforto e anche la rabbia. In tanti in coda anche al commissariato di Fabriano dove però ieri si è riusciti a soddisfare tutti i cittadini. Ma ci saranno nuovi open per far fronte alle tante richieste. "Continua l’intensa attività della questura e dei commissariati di polizia sul territorio, per assicurare a tutti gli utenti il rilascio dei titoli per l’espatrio – spiegano dalla questura di Ancona -. Dal primo febbraio sono stati prodotti circa 400 passaporti, con un incremento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre gli accessi allo sportello sono stati oltre 700. Diversamente da altri contesti territoriali, ad Ancona non si rilevano pertanto particolari criticità". Poi si ricorda "il questore ha disposto che lo sportello passaporti del capoluogo rimanga aperto per sei giorni a settima: lunedì e martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite ’agenda on line’, mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14-17) sempre prenotandosi. Giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso senza prenotazione e venerdì di nuovo mattina con prenotazione". I commissariati di Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano effettueranno altri open day, senza prenotazione, dalle 8.30 alle 13.30: il 25 febbraio, l’11 marzo (tranne Osimo che lo fa il 18 marzo) e il 25 marzo". Garantita l’urgenza per motivi di salute, lavoro e studio scrivendo a : [email protected] (Ancona), [email protected] (Jesi), dipps103.5400 (Senigallia), dipps103.5300 (Osimo) e Fabriano (dipps103.5100).

Sara Ferreri