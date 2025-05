Dalle 8.30 alle 16.30 interruzione dell’acqua in alcune zone per lavori alla rete idrica

Viva Servizi informa che oggi dalle 8.30 alle 16.30 circa, in alcune vie della città vi sarà l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile per effettuare i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della rete idrica.

L’intervento riguarda le seguenti vie: via Acquaticcio, via della Figuretta, via Ancona, via A. Ghisleri, via Santa Lucia. Contemporaneamente saranno possibili abbassamenti di pressione in rete e acqua sporca tra il torrente Granita fino alle utenze a confine col Comune di Chiaravalle.