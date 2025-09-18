Dalle bugie alla persecuzione. Il principe azzurro ha un’altra vita. Lo lascia e lui inizia a tormentarla

Per conquistarla si era spacciato per un dirigente della Nato che stanco di lavorare sempre all’estero poi aveva cambiato lavoro diventando un direttore della Fincantieri. Tutte frottole che poco a poco una 42enne anconetana ha scoperto. Il principe azzurro con cui ha avuto una storia d’amore durata un anno e mezzo aveva una relazione parallela con un’altra donna con la quale ha avuto tre figli e ci conviveva. La 42enne lo ha lasciato e bloccato su cellulare e social ma da quel momento per lei è stata la fine. L’uomo, 48 anni, originario di Ascoli Piceno, ha iniziato a perseguitarla: telefonate e messaggi da altri numeri di telefono, contatti sui social spacciandosi per altre persone, una volta si sarebbe finto anche un giocatore del Pescara.

La relazione tra loro era iniziata nell’estate del 2023 ed era finita nell’autunno del 2024. La coppia si era conosciuta su Tinder, poi la scoperta delle bugie e la decisione di lei di lasciarlo. Con l’accusa di stalking aggravato il 48enne è finito a processo e martedì ha patteggiato davanti al giudice a 3 anni e 10 mesi. Era difeso dall’avvocato Simone Fioravanti del foro di Ascoli. La vittima, che inizialmente si era rivolta alla rete di Donne e Giustizia, ha rinunciato a costituirsi parte civile volendo solo dimenticare l’uomo che ha denunciato a febbraio scorso, alla polizia. Stando alle accuse avrebbe ricevuto fino a 35 messaggi al giorno da parte dell’uomo, lui avrebbe creato profili Facebook fasulli per riavvicinarla, poi le avrebbe fatto credere di avere foto compromettenti da mostrare alla famiglia, avrebbe cercato di parlare con lei contattando i suoi amici e presentandosi sotto casa e anche al bar che frequentava. Nemmeno il divieto di avvicinamento lo ha fermato ed è finito agli arresti domiciliari.

