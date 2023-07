Dalle fiabe a Massimo Troisi: ecco gli eventi dell’entroterra

Il Jamboree invade la spiaggia di velluto, ma sono tantissimi anche gli eventi nell’hinterland. Anche oggi centro storico off limits alle auto dalle 18 per la kermesse: stasera nel main stage del Summer Jamboree alle 21,30 Steve Lucky & Miss Carmen Getit Show, una band che ha uno show tutto suo.

Ma se n’è sempre parlato, Senigallia non può essere solo Jamboree e così, da qualche anno, i comuni limitrofi e dell’entroterra si sono organizzati con proposte alternative gradite sia ai tanti turisti che scelgono la tranquillità dopo una giornata di mare, che a quanti cercano un’alternativa, anche se per una sola sera, al proprio al Summer Jamboree. Stasera a Corinaldo fa tappa il Festival Organistico Internazionale, appuntamento alle 21 nella splendida cornice della Chiesa dell’Addolorata, mentre martedì 2 agosto la serata è dedicata agli innamorati con una passeggiata per le vie di uno dei borghi più belli d’Italia dove si esibiranno anche gruppi storici. Domani a Trecastelli va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Racconti e Fantasia’, alle 21 in piazza Roma a Castel Colonna. Fiabe poco note, o addirittura mai sentite, sveleranno intrecci tutti da gustare e da non perdere. Martedì 1 agosto, a Montemarciano la via principale del borgo, via Falcinelli, torna ad essere luogo di socialità, cooperazione e inclusione tra spettacolo, attività laboratoriali e intrattenimento. Il programma inizia alle 18 con un ricco ventaglio di attività tra giochi, laboratori, street soccer e tanto altro. Dalle 19 street food tra frittini, pesce, hamburger, dolci, cocktail e molto altro. Tre gli spettacoli principali della giornata. Alle 21 "Savoir Faire", giocoleria e funambolismo sulle bottiglie di Damiano Massaccesi che veste i panni di un improbabile romantico latin-lover alle prese con il suo sogno di trovare la donna della sua vita. Ad offrire una serata alternativa in città giovedì è l’Arena Cinema Gabbiano con apericinema con l’autore, dove la sceneggiatrice Anna Pavignano – candidata al Premio Oscar, all’epoca compagna di Troisi e sceneggiatrice di tutti i suoi film – interverrà per presentare al pubblico ‘Laggiù qualcuno mi ama’, il toccante docu-film con cui Mario Martone ha voluto ricordare Massimo Troisi. Le proiezioni al Gabbiano iniziano sempre alle 21,30 e in caso di pioggia avverranno nelle sale interne con aria condizionata.