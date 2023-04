Dalle grotte ai mercatini: tutto pronto per i turisti

Prima dell’estate, che appare ancora lontana, Osimo punta a incentivare il turismo nei prossimi due ponti, quello del 25 aprile e del primo maggio, cercando di attrarre flussi, forti del successo avuto dal fine settimane di Pasqua. Più di 300 persone hanno fatto visita ai luoghi meravigliosi del centro storico di Osimo nel weekend pasquale, 200 pellegrini sono arrivati appositamente dalla Croazia per pregare San Giuseppe da Copertino, riscoprendo un cammino di devozione che la città ha sempre avuto attraverso la basilica, le stanzette del santo ma anche il duomo.

Fiore all’occhiello le grotte: dall’inizio dell’anno al 15 di questo mese sono stati circa duemila e 800 gli ingressi registrati al Cantinone e per i prossimi ponti primaverili tanti gruppi hanno chiamato per prenotare la visita. Piena anche l’area camper, con turisti che si sono fermati da ogni parte d’Italia. Potenziata la ricettività: aperti i bar e i ristoranti del centro, anche con la disponibilità dei dehors semi coperti. Ogni quarta domenica di aprile, maggio, giugno, dalle 8 alle 18, confermato il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato in piazza. Nell’ambito delle politiche di promozione turistica del territorio, a Osimo è stato presentato il calendario delle passeggiate culturali per l’anno 2023. Percorsi, anche, inediti e alla portata di tutti per scoprire il territorio osimano.

"Visto il grande successo della prima visita guidata al cimitero Maggiore, monumentale e tutelato dalle belle arti, ricco di elementi architettonici, storici e ambientali-paesaggistici, il 30 si replica", afferma l’assessore al Turismo Michela Glorio. Il 14 maggio si parte poi per le principali fonti di Osimo in centro, l’11 giugno alla scoperta dell’Abbazia di Veragra a Passatempo, l’8 luglio serale in ricordo di Augusto Mancinelli (Osimo Stazione e Abbadia), il 15 ottobre percorso con visita in vigna e degustazione in cantina a San Biagio e il 12 novembre tra Fornace Fagioli e Santa Paolina farm.

Già dalla domenica delle Palme anche la vicina Loreto ha fatto conti più che positivi sul ritorno dei pellegrini che, fermandosi in pullman, ha fatto sosta nella città mariana per ammirare la basilica della Santa Casa e gli itinerari del culto mariano, tornando ai numeri pre pandemici.

Silvia Santini