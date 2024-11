Dalle Marche al mondo. Ecco la grande bellezza dell’Ancona nascosta: mostra di foto al Viale

In questa era tutto viene veicolato attraverso le immagini e la fotografia è un mezzo di comunicazione che si fonde sempre di più con il nostro modo di vivere. Quando leggiamo cerchiamo di capire quello che stiamo percependo, quando guardiamo una foto attiviamo la mente nella ricerca di emozioni ed esperienze precedenti. Per questo motivo la fotografia rappresenta un linguaggio che è universale e riguarda tutti. Un’incipit necessario per la presentazione del progetto realizzato da Go World: "Best photos from the world". Esso prevede sette esposizioni differenti e consecutive che saranno allestite con il patrocinio del Comune di Ancona, in collaborazione con l’associazione fotografica il "Mascherone" che dal 2017 organizza il noto "Ancona Foto Festival". Ogni esposizione propone una serie di fotografie di luoghi delle Marche e del mondo, realizzate sia da fotografi del National Geographic, sia da fotografi locali. Saranno montate su pannelli verticali nel tratto che va dal bar Moldavia al bar Stadio al Viale, 14 pannelli con 28 foto ogni volta. Le mostre si terranno ininterrottamente dal prossimo 1 dicembre sino al 30 settembre. La prima in ordine di tempo, che sarà inaugurata domenica, reca il titolo: "Hidden Ancona, i luoghi più nascosti di Ancona". "Una mostra che mette in evidenza quelle che sono bellezze anche nascoste della città – ha detto l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – Una città che va scoperta e che credo si possa scoprire ancora di più attraverso una mostra che sarà allestita in uno dei luoghi più frequentati come il Viale della Vittoria. L’auspicio è che possa servire come spunto per i turisti e i cittadini per scoprire i luoghi più iconici e nascosti di Ancona. Alcune di queste foto saranno anche utilizzate per la promozione turistica della città".

Questa prima esposizione sarà visibile sino al 15 gennaio. Ad ispirarla è un incipit di uno scritto di Pierpaolo Pasolini che nel corso di un suo reportage nel 1959 di Ancona scrisse: "Ancona, città semplice e felice! E certo, malgrado la triste ricostruzione, una delle più belle città d’Italia... Ma il passeggio la domenica avviene sulla grande via che unisce i due mari e da cui i due mari non si vedono. Non l’ho mai vista, eppure la riconosco: l’amo subito e pure mi resta straniera". Parole suggestive che Danilo Antolini del Mascherone ha voluto evidenziare: "Le foto sono anche di luoghi conosciutissimi ma realizzate con luci, colori e angolazioni inusuali. Come le foto del Cimitero ebraico, del Passetto o dei sentieri del Conero che appaiono nuovi negli scatti".

Presente alla conferenza Ludovico Scortichini, Ad di Go World che ha tenuto ad evidenziare "l’aspetto positivo di queste mostre fotografiche, fruibili da chiunque e con un duplice obiettivo: far sì che i cittadini siano i primi ambasciatori delle bellezze della loro città e dall’altro promuovere la cultura del viaggio come crescita della persona e del territorio".

Il programma prevede: 1 dicembre-15 gennaio: Hidden Ancona, i luoghi più nascosti di Ancona; 16 gennaio-28febraio: Zoom sull’Africa; 1 marzo-15 aprile: Dalle grotte di Frasassi alle grotte del mondo; 16aprile–31maggio: Dai Sibillini alle montagne più alte del mondo; 1 giugno–15 luglio: Ancona and Countryside (Ancona e il Conero); 16 luglio-31 agosto: Marche’s Highlights; 1 settembre–30 settembre: The Best of the World