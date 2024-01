"Dalle scuole al palascherma, pioggia di fondi per le opere"

"Nel 2023, non c’è stato indebitamento da mutui. Osimo in questo senso è un Comune virtuoso. Una pioggia di milioni di euro è a disposizione della città". Ad affermarlo è l’assessore ai lavori pubblici, Flavio Cardinali. Dall’ufficio ricostruzione e dalla Regione Marche ci sono a disposizione quasi quattro milioni di euro per varie opere, tra cui lo studio di vulnerabilità sismica sul palazzo comunale, per cui è in corso l’analisi (un milione e 270mila euro). Dalla Regione Marche, invece, ecco 500mila euro per il museo del Covo (la gara entro l’anno), 200mila per il geodetico a Casenuove e 412mila per le nuove isole ecologiche. "Dal Pnrr arriveranno in tutto sei milioni di euro per opere che al momento sono nella fase progettuale – aggiunge l’assessore –: impianti fotovoltaici nelle scuole e negli impianti sportivi, il restyling di Santa Lucia in centro e di Porta Vaccaro, il Foro Boario, i fossi e l’asilo nido Collefiorito. Quattro milioni e 600mila euro arrivano invece dallo Stato, su tutti per il palascherma, per il quale ora si attende la firma della convenzione. Dai privati investimenti per il parco "Chico Mendez" e il centro sociale a Osimo Stazione". Alla piscina comunale sono andati poi 300mila euro per il restyling, fatto anche allo stadio Diana, alla palestra Europa 200mila. In corso i lavori nel cortile dell’ex cinema, di pronta inaugurazione (e 160mila euro).