Dall’enoteca al bistrot: la novità di Paolinelli

"Un ristorante, chi l’avrebbe mai detto? È sempre stato il sogno di mio padre, che finalmente si è concretizzato. Anche se lui non c’è più, lo sentiamo vicino e sarebbe felice di questa svolta per la nostra attività". Con emozione, tanto cuore e visione, il giovane Mattia Paolinelli - titolare di quell’Enoteca dell’Angolo di cui ha preso ufficialmente le redini a maggio 2022 dopo la scomparsa di suo padre Ettore - ha inaugurato una settimana fa l’Angolo Wine Bistrot, in un locale adiacente l’enoteca di via Trento.

"È il proseguimento di una storia lunga 45 anni", ha aggiunto Mattia.

Era infatti il 1978 quando Teresina, madre di ‘Ettorino’, aprì le porte dell’Enoteca dell’Angolo, poi rilevata dal figlio nel 1987 e, negli ultimi anni, dallo stesso Mattia, sostenuto e accompagnato in questa nuova esaltante avventura dalla madre Mara e dalle sorelle Emma e Caterina. Al taglio del nastro anche il sindaco Stefania Signorini e l’assessore al Commercio Ilenia Orologio.

"Crediamo nella nostra città, Falconara e per questo abbiamo investito in un locale che punta ad essere un centro gastronomico basato sul cibo e sul vino – ha spiegato Mattia Paolinelli –. Pochi posti, 28 per la precisione, aperti dall’aperitivo a cena. Lavoreranno all’Angolo Wine Bistrot sei falconaresi, molto giovani, tra i quali lo chef Simone Veroli".

Punto di forza, neanche a dirlo, i vini: oltre mille etichette. "Angolo Wine Bistrot – ha concluso l’imprenditore – non intaccherà in alcun modo il lavoro dell’Enoteca dell’Angolo. Le due attività lavoreranno in modo parallelo, ma distinto. Rimarremo attivi con il nostro lavoro di distribuzione Horeca per cercare di diventare un punto di riferimento del vino in provincia di Ancona".

In chiusura, un brindisi e una degustazione. Benvenuto, Angolo Wine Bistrot.

Giacomo Giampieri