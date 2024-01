Dall’errore su Donadel a quella rivoluzione che ha sconvolto tutto

Altro che squadra più forte dello scorso anno. La sconfitta contro l’Entella ha ancora una volta messo in risalto gli errori commessi la scorsa estate nel costruire questa squadra, errori cui sta cercando di rimediare ora il direttore sportivo Francesco Micciola, di comune accordo con Gianluca Colavitto. In un paio di circostanze, nei mesi scorsi, il diesse ha difeso il suo operato sostenendo che "questa squadra è più forte di quella dello scorso anno": lo ha detto a settembre, lo ha ribadito a dicembre. Nei fatti, però, l’Ancona dopo 20 partite – 9 con Donadel e 11 con Colavitto – si ritrova con 21 punti in classifica, a un passo dai playout, ma, soprattutto, con 11 lunghezze in meno dello scorso anno (32), allora settima, oggi quindicesima. La classifica e i punti dicono il contrario di quanto affermato dal diesse, che però a microfoni spenti nei giorni scorsi ha ammesso gli errori della scorsa estate, errori commessi per accontentare Donadel ma dovuti anche alle tempistiche di uscita di alcuni giocatori, cinque nell’ultima settimana di mercato. Sono quattordici i giocatori non confermati o ceduti nel corso dell’estate, quindici i nuovi. Molti hanno deluso: Kristoffersen s’è rivelato un attaccante inadeguato sia per il modulo di Donadel sia per quello di Colavitto, Nador e Peli hanno tirato i remi in barca quando c’era da remare di più, Dutu e Marenco avrebbero chiesto di trovare più spazio altrove. E altri non hanno convinto, come Gavioli, oppure Cioffi, tanto bravo tecnicamente quanto inefficace, almeno finora, in area di rigore. Ma anche Energe, più trequartista che esterno d’attacco. Insomma: promossi davvero pochi. Buoni, invece, almeno sulla carta, i quattro nuovi innesti, che poi nuovi non sono, visto che tre, e cioè Mondonico, Prezioso e Moretti, facevano parte della squadra dello scorso anno. Avrebbero voluto restare, o essere confermati, la scorsa estate: ora Micciola li ha richiamati, insieme a Giampaolo, convinto che possano fare al caso dell’Ancona e, soprattutto, remare forte dalla parte di Colavitto. Uscite a parte, a questa squadra servono ancora un attaccante e un centrocampista. E un po’ di fortuna, che non guasterebbe. Ma soprattutto meno errori sul mercato e in campo e tanto lavoro per raddrizzare il peggior campionato, almeno finora, degli ultimi tre anni.

Giuseppe Poli