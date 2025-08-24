Dall’Eurovision alla perla di Sirolo. Gabry Ponte sul palco del Casacon

Un ospite d’eccezione al Casacon di Sirolo. Stiamo parlando di Gabry Ponte, che questa sera (ore 22) proporrà un dj-set d’autore in uno dei locali più ‘in’ della Riviera del Conero. Gabriele Ponte, detto Gabry, è un personaggio davvero poliedrico. Oltre che disc jockey è produttore discografico e conduttore radiofonico. E’ stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo ‘Blue (Da Ba Dee)’. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love, e ha collaborato con artisti quali Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Corona, Jovanotti, Thomas, Amii Stewart, Little Tony, Shaggy, Pitbull, Marracash e Elisa. Quest’anno Gabry Ponte ha pubblicato il brano ‘Tutta l’Italia’, pensato per un mega evento allo stadio di San Siro, e poi diventato il jingle ufficiale del 75esimo Festival di Sanremo, con il quale è stata aperta la serata finale della kermesse.

Il brano ha successivamente partecipato al San Marino Song Contest, l’evento attraverso il quale viene selezionato il partecipante all’Eurovision Song Contest. Alla finale dell’evento ‘Tutta l’Italia’ è risultato quello col maggior numero di voti ricevuti dalla giuria d’esperti, venendo così incoronato vincitore e rappresentante di San Marino sul palco eurovisivo a Basilea, in Svizzera. Il 28 giugno Gabry Ponte si è esibito allo Stadio San Siro davanti a circa 56.000 persone in un dj-set evento lungo oltre tre ore. La domenica del Casacon prenderà il via alle ore 17, e andrà avanti fino a tarda notte. In consolle ci saranno Janos Murri & Reny Love, durante la cena, e Nicola Pigini & Francesco Luv per l’after dinner. Una produzione musicale potente e coinvolgente, accompagnata da una line-up selezionata.

Tre le modalità di partecipazione: cena con spettacolo (accesso riservato a chi prenota anticipatamente, con tavolo assegnato e menù completo comprensivo di ingresso alla serata); tavoli privé dopocena (aree riservate con servizio bottiglie, disponibili su prenotazione, e accesso all’evento); ingresso semplice: accesso all’evento dalle ore 17 con possibilità di cenare liberamente nell’area street food interna (prevendita online su ticketsms). Per informazioni e prenotazioni: 3459831354.