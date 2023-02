Dall’idea di Ford alle auto ibride

L’uomo nel corso della storia ha migliorato le sue condizioni di vita grazie a diverse invenzioni. Una delle più importanti, che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, è l’automobile. Un fondamentale mezzo di trasporto che ha rivoluzionato il mondo tecnologico. Non si ha data precisa di questa invenzione, ma già dal XIX nacquero diversi progetti, che nel corso del tempo si sono evoluti nel modello che oggi conosciamo tutti. La diffusione di questo veicolo si deve ad Henry Ford, che, grazie alla catena di montaggio, facilita il lavoro e diminuisce i tempi di produzione. Un suo modello molto diffuso, è stato il Ford Model T, più accessibile, dal punto di vista economico, alle classi sociali meno ricche. Già dal 1800 si tentava di dar vita a veicoli ad alimentazione elettrica, noti i progetti di Thomas Edison. Oggi le auto elettriche ed ibride sono sempre più diffuse in quanto scelte da persone che viaggiano rispettando l’ambiente e riducendo le emissioni di CO2 del 45%. Queste però potrebbero essere diminuite ulteriormente. Infatti le auto elettriche per ricaricarsi utilizzano una certa quantità di energia, ma per evitare di utilizzarne molta, potrebbero caricarsi con dei pannelli fotovoltaici. Così renderanno i veicoli più indipendenti ed ecosostenibili. Un’altra tecnologia a cui stanno lavorando, è quella delle vetture a guida autonoma: grazie a diversi sensori riescono a muoversi e parcheggiare senza l’intervento umano. Probabilmente in un futuro non molto lontano, progetteranno auto volanti. Dunque non ci resta che aspettare pazientemente.

Igor Polidori 3A