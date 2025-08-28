Dallo Sbaracco ad Albacina in arte. Ecco gli appuntamenti in arrivo

"Ancora un mese di eventi che chiudono il cartellone estivo e aprono agli eventi culturali. Il tutto grazie alla collaborazione di associazioni, esercenti, realtà locali e delle frazioni che, con impegno e creatività, hanno contribuito ad arricchire la proposta turistica e ricreativa, valorizzando non solo il centro storico ma anche i quartieri e i borghi del territorio". Così dalla giunta Ghergo (in foto la sindaca e l’assessora Nataloni) nell’annunciare il cartellone dei prossimi eventi: "Agosto si chiude con la cena in bianco e la festa dei colori, venerdì (domani, ndr) e domenica prossima. Settembre si apre con lo Sbaracco in Centro (il 5), seguito dalle iniziative artistiche di Albacina in Arte (6-7 settembre), dalla sfida degli Chef (7 settembre) al Loggiato San Francesco e dalla Domenica Ecologica (7 settembre), con viale Moccia pedonalizzato e trasformato in uno spazio libero dal traffico. Nel mese di settembre – aggiungono – riprendono, inoltre, i gruppi di cammino, che da giugno a settembre hanno accompagnato i cittadini ogni giovedì sera alla scoperta delle bellezze del territorio, registrando una grande partecipazione, grazie all’organizzazione della Uisp. Un altro momento significativo sarà quello di domenica 21 settembre, quando Fabriano parteciperà all’iniziativa nazionale ’Il Pranzo della Domenica’, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, nell’ambito della candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco 2025. Un vero pranzo comunitario, un gesto simbolico che valorizza le tradizioni culinarie e sociali italiane".