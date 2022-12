Dall’Ucraina arrivano le ’Anime leggere’

Arriva dall’Ucraina il venticinquesimo spettacolo del Teatro Panettone di Ancona, uno straordinario evento fuori cartellone in programma domani sera (ore 21). Si intitola ‘Anime leggere’ ed è interpretato dal quartetto Dekru, con la produzione di Mosaico Errante e la direzione artistica di Aleksandr Bezmyatezhnyy. Scritto e diretto da Liubov Cherepakhina, la rappresentazione vede in scena Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Nataliia Neshva e Bohdan Svarnyk. E’ un lavoro che senza bisogno di parole riporta al centro l’essere umano, tra poesia e comicità. Inutile dire che lo spettacolo, visto quanto sta accadendo in Ucraina, presenta anche un valore aggiunto politico, sociale e di ‘accoglienza’. Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Ecco comparire di fronte agli occhi del pubblico un allegro circo, una gara olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. A volte come in un film in 3D o in un’esperienza di realtà aumentata, altre come in una vecchia pellicola in bianco e nero, vengono presentate sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura. Una serie di scene indipendenti che vanno a comporre un grande racconto tra il realismo e l’immaginazione. ‘Anime leggere’ accompagna lo spettatore in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo al contempo ironico e delicato. Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluripremiato quartetto di mimi (vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa) il cui virtuosismo fisico ha portato al successo planetario uno spettacolo che, grazie ad un linguaggio universale, ha divertito e commosso i paesi di tutto il mondo. In televisione, hanno stupito i giurati di ‘Ucraina’s got talent’ e ‘Tu sí que vales Italia’. Il quartetto è stato scelto per esibirsi durante l’udienza di papa Francesco per il Giubileo dello spettacolo popolare. I Dekru sono tra i protagonisti del Gran Gala du Cirque, spettacolo che riunisce i migliori performer circensi internazionali in un’unica grande serata destinata a palchi prestigiosi. Info e biglietti (10 euro, ridotto 8 euro): Casa della Musica Ancona (071 202588), www.vivaticket.com e www.amatmarche.netbiglietterie.

Raimondo Montesi