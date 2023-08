Dance anni ’80: hit italiane e straniere

E’ la dance anni ’80 la protagonista della seconda edizione di "Ritorno al futuro" in programma stasera a Cupramontana. Un tuffo nel passato arricchito dalla musica della band "Radio ‘80". La manifestazione è promossa comune e da ProCupramontana. Il via alle 19.30 con l’apertura del punto ristoro con panini farciti di porchetta e l’immancabile Verdicchio. Alle 21.30 musica con la cover band bolognese formata da musicisti di lunga esperienza di live in generi diversi. Un tributo agli anni ’80 con le più belle hit italiane e internazionali della nostra vita.