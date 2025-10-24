"Dance Me Day/Tutto in un giorno" protagonista negli spazi delle Muse

Danza assoluta protagonista oggi ad Ancona grazie alla sinergia tra il festival ‘Cinematica’ e Marche Teatro. Vari spazi delle Muse ospiteranno infatti la non-stop ‘Dance Me Day / Tutto in un giorno’ Teatro. In programma ci sono tre spettacoli, tre diverse esplorazioni artistiche che permettono al pubblico di entrare in contatto con alcune delle migliori realtà della danza italiana ed europea.

Si inizia nella Sala Melpomene (ore 18) con ‘OSOM - out of sight, out of mind?’, un viaggio sensoriale che esplora le delicate frontiere tra il visibile e l’invisibile, il movimento e l’immobilità, il suono e il silenzio. Gli spettatori sono invitati non solo a osservare ma a partecipare attivamente a questa danza di presenze e assenze; i loro sguardi, diventano parte della coreografia, in un dialogo continuo tra palco e platea. Il concept è di Lucia Mauri, con danza e sviluppo coreografico di Polina Kliuchnikova, Laura Gagliardi e della stessa Mauri. Produzione Hunt Compagnia Danza Contemporanea.

Segue al Salone delle Feste (ore 19) ‘Quintetto’, con coreografia, testo e interpretazione di Marco Augusto Chenevier. Lo spettacolo, ironico e provocatorio, mette in discussione le convenzioni teatrali e il ruolo del pubblico, trasformandolo da spettatore a parte attiva dell’esperienza. Anche senza cinque interpreti, il ‘quintetto’ è simbolico, e in esso il numero 5 diventa emblema di tensione spirituale, umana e artistica. Un’opera che fa riflettere sorridendo, e che trasforma la limitazione in linguaggio creativo. La produzione è firmata Cie les 3 Plumes, con il sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Infine, nell’ambito della stagione danza di Marche Teatro, nella Sala Grande del teatro (ore 20.30) va in scena ‘Gisell?’ della Cornelia Dance Company, con la coreografia di Nyko Piscopo. E’ un lavoro liberamente ispirato al balletto romantico per antonomasia, ‘Giselle’, che esalta il tema dell’amore oltre il genere, il pregiudizio e l’inganno in un tempo attuale in cui certe ‘manifestazioni’ amorose sono ancora stigmatizzate. Con le musiche originali composte da Luca Canciello, i danzatori della compagnia Cornelia performano tra reale e virtuale un capolavoro intramontabile che trova una dimensione contemporanea attraverso la narrazione del corpo.