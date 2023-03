Daniele contro le barriere "Il Comune ci dia una mano"

Daniele, sua madre e quei lavori sul marciapiede davanti al portone di casa mai fatti per abbattere una vera e propria barriera architettonica. Una storia che ha dell’incredibile quella che vede coinvolti Daniele, disabile e costretto su una carrozzina elettrica, che potrebbe essere risolta in un paio di ore e con un investimento di pochissime centinaia di euro. L’uomo vive con sua madre in un appartamento di via Cesare Battisti, all’angolo col viale della Vittoria. Per uscire dal portone la madre di Daniele deve sollevare una rampa d’acciaio pesantissima, metterla a terra fuori dal portone e poi risollevarla per portarla in casa ogni volta che suo figlio ha la necessità di uscire: "Il problema è che io ho ormai una certa età e non riesco più a sollevare quel peso _ spiega la signora Mara _. Quando sono in difficoltà devo sempre chiamare un parente o richiedere l’aiuto di qualcuno. Invece basterebbe così poco, sollevare alcune mattonelle del marciapiedi davanti al portone per consentire l’uscita autonoma della carrozzina di mio figlio. Eppure sembra tutto così difficile". Daniele e sua madre si sono rivolti all’assessore Stefano Foresi: "Lo conosciamo da tanto e sappiamo che sta cercando di darsi da fare, spero che presto ci siano novità. Non chiedo la luna" dice Daniele Mascellini. Foresi lo abbiamo sentito anche noi: "Conosco bene quelle persone, gente cara, e la situazione di quel marciapiede. Farò di tutto per intervenire prima della scadenza del nostro mandato per risolvere il problema".