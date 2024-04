Daniele Giachi è il nuovo: "consigliere-pompiere"

Da speranza del basket nazionale e vigile del fuoco a consigliere comunale. Il percorso di vita di Daniele Giachi tocca un’altra tappa importante. Giachi, 41 anni, fino a ieri anche membro del Cd’A di Anconambiente, si appresta a entrare nell’assemblea consiliare di Ancona dopo l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni del 2023 nella lista Rinasci Ancona. Oggi, prima della seduta, la Commissione competente ratificherà la surroga tra Massimo Parri, primo degli eletti del movimento a sostegno della giunta di centrodestra in Comune (costola di Rinasci Marche, dopo le regionali del 2020 passata dall’opposizione in maggioranza con Acquaroli), e appunto il pompiere anconetano. Giachi assumerà le cariche del dimissionario Parri all’interno dell’assemblea e si presenta con grande umiltà: "Entrerò nella politica della mia città in punta di piedi, per imparare e per mettere a disposizione le conoscenze nei miei ambiti. Penso soprattutto allo sport _ racconta il nuovo consigliere comunale al Carlino _, alla pratica sportiva, la possibilità di fornire dei modelli virtuosi alle giovani generazioni spesso deviate e che potrebbero invece trovare in quell’ambito una opzione di rilancio. Il pensiero di poter essere utile alla mia città è qualcosa che mi inorgoglisce e mi dà uno stimolo enorme". Da giovane Giachi è stato una grande speranza della pallacanestro nazionale, uscito dalla Stamura dopo gli anni del Cab assieme ad Achille Polonara, oggi stella della nazionale: "Nelle giovanili della nazionale ci ho giocato anche io, poi i percorsi si sono divisi _ aggiunge Giachi _, ma la passione di giocare non è mai passata. A 41 anni oggi sono ancora in campo con Montemarciano, anche se, visti gli acciacchi, credo sarà l’ultimo. Sono stato per 26 anni nella Stamura, una vita sportiva intera, poi il cambio per diventare Team Manager a Montemarciano appunto con in più il ritorno in campo come giocatore". Considerate le diverse competenze, è molto probabile che Daniele Giachi diventi uno dei consiglieri delegati su cui la nuova giunta sembra vorrà fare ampio affidamento: "Sono a totale disposizione e conscio della stima che ripone in me il sindaco Silvetti _ conclude il neoconsigliere comunale, padre di due figli di 18 e 15 anni _. Farò la mia parte fino in fondo in ambito sportivo, ma non dimentico anche la mia esperienza di vigile del fuoco, il mio lavoro, e le conoscenze tecniche in ambito Nbcr". Con Diego Urbisaglia e Daniele Giachi diventano due i consiglieri-pompieri.