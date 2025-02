Daniele Mencarelli al cinema Italia per parlare del suo "Brucia l’origine"

Un doppio appuntamento con Daniele Mencarelli oggi ad Ancona. A organizzarlo è la Libreria Fogola di Simona Rossi, ma la sede scelta è il Cinema Italia. Il popolare scrittore e poeta, dopo un incontro di mattina con i ragazzi del liceo artistico "Mannucci", alle ore 18 (ingresso libero) sarà all’Italia per parlare dei suoi libri, partendo dell’ultimo ‘Brucia l’origine’ (Mondadori).

E’ la storia di un ragazzo che se n’è andato lontano da casa per costruire il suo futuro. Ritornando ai suoi affetti Gabriele, il protagonista, si interroga sul percorso intrapreso e le cose lasciate indietro in questa strada. Il confine tra passato e presente diviene vago, come spesso accade quando si torna negli spazi dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ l’occasione di pensare a ciò che desiderava, constatando che il presente non coincide con quei sogni.

Gabriele ha costruito un amore appagante, ha una vita bellissima a Milano, ma viene dal Tuscolano, da Roma, da una famiglia semplice, e nello stridore delle differenze tra i due luoghi e i due gruppi umani c’è tutta la realtà del libro. Mencarelli nel 2018 ha scritto il suo primo romanzo ‘La casa degli sguardi’, subito pluripremiato. Nel 2020 esce il romanzo ‘Tutto chiede salvezza’ (vincitore, tra gli altri, del Premio Strega Giovani), da cui è stata tratta per Netflix la serie omonima.