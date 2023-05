Daniele Silvetti "Apparentamenti? Niente preconcetti"

In fondo in fondo, in cuor suo, Daniele Silvetti la speranza di trionfare col centrodestra al primo turno, senza finire nel tritacarne del ballottaggio, l’aveva cullata. Un sogno alimentato dall’esito delle prime sezioni scrutinate che lo avevano issato addirittura al 57%, per poi tornare sulla terra: "Il nostro obiettivo è vincere al ballottaggio e governare la città – ha detto Silvetti una volta delineato il trend che avrebbe poi portato a un inevitabile sfida con Ida Simonella a fine maggio – Vincere al primo turno? I sogni aiutano a vivere, ma alla fine ero conscio che avremmo ottenuto un risultato molto vicino al 44-45% e così alla fine sarà. Arrivare come prima coalizione al ballottaggio mi sembra fosse difficile da prevedere all’inizio. Ci manca qualche punto per centrare l’obiettivo. È comunque un risultato storico per Ancona. Siamo davanti a un elemento di grande cambiamento, c’è una grande voglia di provare nuove soluzioni e probabilmente di provare altre visioni della città".

Mai come questa volta il capoluogo è quasi spaccato in due: "È vero, l’esito del voto ha prodotto una polarizzazione dei consensi, questo è il messaggio più importante – ha aggiunto Silvetti – Credo che gli uscenti, la giunta Mancinelli e i suoi, abbiano qualcosa su cui riflettere, che non ci riguarda. Noi parleremo con tutta la città e con tutto il popolo anconetano per dare compiutezza a questo progetto di cambiamento, di discontinuità e soprattutto di visione nuova. Gli apparentamenti per il ballottaggio? Non abbiamo preconcetti ideologici, credo si governi la città non con l’ideologia ma con il buonsenso, con un programma serio, con i fatti concreti e la credibilità. Credo siano concetti chiave di una campagna elettorale a tutto tondo che ci ha visto prendere voti nei quartieri più popolari e periferici. Mi sembra che la nostra proposta sia passata a tutto tondo e in tutta la città e questo è un fattore che in pochi si aspettavano".

Nella sala stampa del Comune Silvetti ha ritrovato una parte dei suoi collaboratori e candidati delle varie liste in appoggio. Per un commento generale del voto è ancora troppo presto, così com’è presto sentire i vertici nazionali del centrodestra: "Non ho parlato con nessuno dei leader, soltanto alcuni parlamentari, amici deputati, ma solo per un fatto affettivo e personale" ha concluso il candidato del centrodestra anconetano prima di lasciare Palazzo del Popolo.