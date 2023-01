Daniele Silvetti coordinatore Federparchi

Daniele Silvetti, Presidente del Parco del Conero, è stato eletto all’unanimità Coordinatore Regionale di Federparchi Marche. Succede a Guido Salucci, Presidente dell’Ente Parco Regionale Sasso Simone e Simoncello. Stefano Mariani, Presidente dell’Ente Parco Regionale San Bartolo, sarà il vicecoordinatore regionale. La nomina di Silvetti, candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Ancona, è arrivata nella seduta nazionale di martedì. Il coordinatore regionale di Federparchi Marche, appunto Daniele Silvetti appena eletto, come membro di diritto partecipa al Consiglio Nazionale di Federparchi sul tema ‘I Parchi e l’agenda 2030’ che si articola in due giornate a Roma, ieri e oggi "La nomina all’unanimità – dice Silvetti – dimostra quanto sia coeso il mondo delle aree protette e condiviso il percorso fin qui maturato. Per questo tengo a ringraziare tutti i colleghi dei parchi regionali, di quello Nazionale dei Sibillini e Legambiente per la fiducia ricevuta. Sul tavolo nazionale di Federparchi porteremo le istanze che provengono dalle Marche e la convinzione che in un territorio pur così variegato che va dalle montagne al mare, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e della natura non sono più soltanto temi da convegno".