Daniele Silvetti e il possibile acquirente per l'Ancona: voci insistenti sul futuro della Ssc Ancona

Daniele Silvetti avrebbe il contatto giusto con un potenziale compratore dell’Ancona: è solo una voce, ma che ricorre insistentemente da ieri. La pista del sindaco, insomma, sarebbe nuovamente caldissima: il primo cittadino aveva già incontrato il procuratore di un gruppo imprenditoriale lo scorso 23 aprile a Roma, un gruppo che bussa alla porta di Silvetti grazie ad amicizie politiche e interessato soprattutto a investire su Ancona, sugli impianti sportivi, sul turismo, ma che non avrebbe affatto negato i suoi interessi per la società Ssc Ancona. Che però non è in vendita, né in tal senso ha dato deleghe al sindaco.

Ecco dunque come starebbero le cose: Stefano Marconi, socio di maggioranza dell’Ancona, nell’ultimo direttivo, forse in un momento di sconforto, aveva chiaramente espresso l’intenzione di lasciare, ma starebbe cercando di uscire dalla società rientrando del proprio investimento. Per questo avrebbe preferito far slittare la conferenza stampa che era attesa per mercoledì scorso, conferenza in cui sembrava che dovesse annunciare la sua uscita. Finché però Marconi non comunicherà le sue intenzioni in maniera ufficiale, finché non si siederà davanti al sindaco per parlarne con lui e con l’altro socio Polci, magari affidando allo stesso Silvetti l’incarico di procedere con il contatto avvenuto lo scorso 23 aprile, come ha scritto il giorno successivo il Resto del Carlino, questa strada non potrà concretizzarsi.

Dall’altra parte c’è Massimiliano Polci che mantiene sempre aperta l’opzione con Di Paolo, ma anche questa dipende dal passo indietro di Marconi. Dunque adesso da una parte Marconi e il suo entourage dovrebbero effettuare gli ultimi tentativi per tentare di procedere da soli con la cessione delle proprie quote dell’Ancona, dall’altra se non ci riusciranno dovranno per forza di cose fare il punto con Polci e poi, di seguito, confrontarsi con il sindaco Silvetti che avrebbe pronto il gruppo potenziale acquirente, interessato al calcio quanto a portare i propri capitali ad Ancona, magari anche per un nuovo centro sportivo.

D’altra parte è stato proprio il sindaco, dieci mesi fa, a far risorgere l’Ancona dalle sue ceneri grazie agli assegni di Marconi e all’impegno di Polci e di un gruppo di sponsor. Guerini (nella foto col sindaco), Gadda e il suo staff li ha voluti lui, è un’Ancona rinata con targa Silvetti, insomma, e lo stesso sindaco ora, ma soltanto dopo aver ricevuto l’incarico da Marconi e Polci, potrebbe procedere per ridare impulso al progetto. Facendo nuovamente voltare pagina alla società biancorossa.

Giuseppe Poli