Daniele Vagnozzi nel film dedicato a Peppino Di Capri

Daniele Vagnozzi torna sul piccolo schermo con un ruolo d’eccezione nel nuovo film dedicato a Peppino di Capri , "Champagne", diretto da Cinzia Th Torrini , in onda ieri alle 21:30 in prima assoluta su Rai 1 e successivamente disponibile su Rai Play.

L’attore anconetano, già apprezzato per le sue interpretazioni nella fiction Rai "Il paradiso delle signore", nel film "La spiaggia dei gabbiani" e nel monologo teatrale "Tutti bene ma non benissimo", interpreta Mario Cenci , amico e storico chitarrista di Peppino di Capri, autore di brani leggendari come "Saint Tropez Twist" e "Let Me Cry" nel biopic "Champagne".