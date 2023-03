Danni a un locale: reagisce alla polizia

Un 30enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per le lesione procurate ad uno degli agenti intervenuti.

I poliziotti erano intervenuti in una pizzeria del quartiere Vivere Verde: a chiamarli era stato proprio il titolare dell’attività che segnalava un giovane che aveva colpito e danneggiato la porta del locale.

I poliziotti sono risaliti subito al responsabile che hanno rintracciato: era in stato di alterazione psico fisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Il 30enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato con difficoltà e ha continuato a porre resistenza tanto che è stato necessario l’intervento del personale del 118 e in ausilio, una pattuglia di carabinieri.

Accompagnato in ospedale, il giovane ha continuato ad agitarsi, tentando più volte di bloccare l’operato del personale sanitario e cercando quindi di allontanarsi.

Una situazione che purtroppo, è andata avanti per diverso tempo causando alcuni problemi ai sanitari e richiedendo ripetuti interventi degli agenti lì presenti sia per contenere l’uomo ma anche per garantire la sicurezza del personale medico.

Di seguito all’intervento sanitario si accertava lo stato di ebbrezza alcolica piuttosto grave. Il 30enne è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.