Danni ai campetti, il Comune interviene

Vandali si divertono a devastare i campetti delle periferie osimane, tanto che diversi residenti, spesso, denunciano lo stato delle reti, del campo stesso, e delle zone circostanti. Ragazzini terribili che si divertono anche a percorrere in motorino la scalinata di via Olimpia. L’amministrazione comunale così ha preso atto del problema mettendo a bilancio migliaia di euro per riportare a nuovo alcune strutture dei campetti di pariferia.

Al Santilli, dopo l’ultima variazione di bilancio, è in arrivo la nuova tribuna, a Passatempo il campo di calcio a 8 è già finanziato ed è pronto per partire il bando di gara. Sono partiti poi i lavori di rifacimento del selciato della centralissima via Cappuccini nel quartiere San Marco, un altro intervento importante per il quartiere già interessato dal restyling ai Tre Archi. Temporanee le modifiche alla viabilità con doppio senso di circolazione riservato ai soli residenti in via Orti Traiani e in via Salustriana, tratto di strada compreso tra l’intersezione con le vie Cappuccini e Pompeiana. Il cantiere proseguirà almeno fino al 20. E’ in corso di installazione il guardrail in via Flaminia II, altro intervento di sicurezza stradale dopo la realizzazione del marciapiede e la nuova illuminazione a led lungo la via e nell’attraversamento pedonale.