Danni al nuovo cinema Concerto: niente riapertura

Il nuovo cinema Concerto di Osimo non sarà riaperto presto, a primavera dovranno partire altri lavori, inaspettati. "Abbiamo trovato una brutta sorpresa al nostro sopralluogo, lo stato dell’auditorium era pietoso – ha detto la sindaca Michela Glorio in Consiglio ieri pomeriggio, sollecitata dall’interrogazione dell’opposizione -. L’alluvione del settembre 2024 ha provocato infiltrazioni per una grata non chiusa e il non ricambio d’aria per un anno ha causato gravi danni. I 72mila euro di residuo dalla risoluzione del contratto con l’impresa dovevano essere reinvestiti per sistemare le cose non rispettate, come la maniglia del bagno montata male, ma adesso non sono sufficienti per permettere la riapertura. A bilancio nel 2026 metteremo altri soldi per il ripristino e per altre migliorie, ad esempio ai sedili, che potevano essere fatti durante l’amministrazione Pirani".

Il caso dell’esaurimento anticipato dei posti sugli scuolabus è finito tra le interrogazioni tramite la capogruppo consiliare di FdI Michela Staffolani. L’assessore Simonetta Tirroni ha detto: "Il boom di iscrizioni (760) ha comportato alcune difficoltà organizzative. Le istanze accettate sono tutte garantite, le poche rimaste inevase saranno soddisfatte entro metà ottobre. Fondamentale aver trasferito alla Osimo Servizi 350mila euro di fondi comunali con variazione di bilancio in estate che ha permesso l’acquisto di due pulmini. Tra le voci di spesa in questo bilancio poi ci sono 90mila euro alla Osimo Servizi per rendere definitive le corse previste in più".

Intanto è stato chiuso il bando per i contributi una tantum ai commercianti di San Marco penalizzati nel 2024 dalla viabilità modificata per la chiusura dei Tre Archi. Hanno inviato richiesta 7 esercizi commerciali sugli 11 censiti. "Erogheremo il massimo contributo previsto ovvero duemila euro ciascuno, per una spesa totale di 14mila sui 20mila messi a budget – ha detto l’assessore Jacopo Celentano -. La nostra giunta tiene molto alla situazione di San Marco, tant’è che tra le prime misure che abbiamo voluto mettere in campo c’è stato proprio il ristoro per gli esercizi commerciali danneggiati. Ci siamo preoccupati subito di riprendere la questione verificando dove si fosse interrotto l’iter e incontrando i commercianti il 18 giugno, solo 13 giorni dopo l’insediamento della giunta".

Silvia Santini