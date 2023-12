Danni al PalaLiuti, via al ripristino della copertura

Sarà ripristinata stamattina la copertura laterale del PalaLiuti, reso inagibile dopo le forti raffiche di vento tra venerdì e sabato che hanno provocato il distaccamento di un rivestimento della struttura. I problemi al palazzetto hanno comportato anche il trasferimento di due partite della Pallavolo Sabini Castelferretti (una al PalaBadiali e una alla palestra Lombardi). Era stata chiusa, invece, in via precauzionale la piscina di via dell’Artigianato, tornata regolarmente in funzione una volta passata la burrasca. Il maltempo ha provocato soprattutto criticità in strada e nei giardini, causando la caduta di alberi e dei problemi alla segnaletica. Il sindaco aveva poi disposto la chiusura di parchi e di cimiteri.