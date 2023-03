Danni all’auto e minacce: "Ti troverò sempre"

Non riesce a rinunciare alla donna con cui avrebbe avuto una breve relazione e per vendicarsi le avrebbe danneggiato l’auto due volte e l’avrebbe minacciata così: "Fuggi è la miglior cosa per te, ho paura veramente di farti male, ti brucio la macchina". Con l’accusa di stalking è a processo al tribunale di Ancona un marocchino di 30 anni. Avrebbe perseguitato una ragazza italiana, residente nello Jesino, di pochi anni più giovane e con una bambina di quattro anni. Tra i due ci sarebbe stata una breve storia d’amore, con alti e bassi. A luglio dello scorso anno la donna si è rivolta ai carabinieri dopo aver trovato, sotto casa, l’auto danneggiata: gli erano stati staccati gli specchietti retrovisori. Andata dai militari aveva denunciato il suo ex, raccontando di un ulteriore danneggiamento, subito nel gennaio prima, quando il marocchino gli avrebbe tagliato le gomme delle ruote posteriori. La vettura in quella occasione era stata lasciata nel parcheggio dell’azienda dove lavora la vittima e una telecamera aveva ripreso la sagoma del vandalo che lei aveva riconosciuto come il marocchino. Per l’uomo, difeso nel processo dall’avvocato Alessandro Calogiuri, erano scattati gli arresti domiciliari poi tramutati in un divieto di avvicinamento. Stando alle accuse della vittima, parte civile con l’avvocato Manola Micci, lui l’avrebbe perseguitata anche con messaggi sul cellulare pieni di insulti, e in alcune occasioni l’avrebbe schiaffeggiata tirandole i capelli e prendendola anche per il collo. "Io non mi fermo qui – le avrebbe scritto in uno degli sms – tu mi stai sottovalutando, cambia quello che vuoi ma io ti troverò sempre". Ieri in aula, davanti al giudice Carlo Cimini, è stato sentito uno dei fratelli dell’imputato che ha raccontato di un rapporto sereno tra i due. Non ci sarebbero mai state le persecuzioni descritte.

ma. ver.