Danni all’auto in sosta, scatta la denuncia

Un mese fa un Foglio di Via da Falconara per un’aggressione a un connazionale, ora la denuncia per danneggiamento di un’auto avvenuto il 23 febbraio scorso in via Giordano Bruno. Ieri l’uomo di origine tunisina, 20 anni, non voleva lasciare l’alloggio di una struttura ricettiva all’orario previsto e quando poi si è allontanato ha portato con sè le chiavi. Rintracciato dalla polizia grazie alla descrizione che aveva fornito la proprietaria della struttura, nei pressi della stazione dove cercava di nascondersi, è stato riconosciuto come l’autore di aggressione e danneggiamento.