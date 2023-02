Danni alle chiese In arrivo altri fondi

Chiese danneggiate dal sisma del 2016, in arrivo altri fondi. Per chiesa di San Benedetto, in via Mamiani, 1 milione e 700mila euro. Complessivamente arriveranno poco più di 6 milioni di euro per molti interventi su chiese da quasi sette anni ormai attendono i lavori. C’è attesa in particolare per i lavori di adeguamento a San Benedetto nel centro di Fabriano, chiesa fondata nel 1244 e nella quale ha operato anche il Gentileschi. Grazie a questi nuovi fondi si potrà mettere mano alla storica chiesa. Con l’ordinanza commissariale del 30 dicembre 2022, secondo piano per i Beni culturali, la Diocesi di Fabriano-Matelica, guidata dal vescovo Francesco Massara, vede, per le chiese già finanziate un adeguamento di importi dovuto all’aumento delle materie prime e dei materiali per la ricostruzione e 10 nuovi interventi finanziati. Oltre alla Diocesi, soggetto attuatore per gli edifici di culto di sua proprietà, ci sono anche due chiese di proprietà di enti religiosi civilmente riconosciuti e uno del Ministero della Cultura. Complessivamente l’ammontare dei lavori è di 6,1 milioni di euro. Sa.fe.