Danni allo stabilimento balneare: denunciati cinque turisti tedeschi

Risolto il caso degli atti vandalici ai danni di uno stabilimento balneare di Marina di Montemarciano, che nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 era stato con graffiti agli office oe inoltre erano stati danneggiati anche alcuni lettini.

A svolgere le indagini i carabinieri che, partendo dalle testimonianze e dalle immagini dei sistemi videosorveglianza raccolte sono risaliti agli autori del gesto: si tratta di 5 giovanissimi turisti tedeschi (due minorenni) in vacanza per pochi giorni a Montemarciano, dove soggiornavano in un’abitazione in affitto sul lungomare di Marina. Proprio in quell’abitazione i militari hanno rinvenuto 5 bombolette di vernice spray, un coltellino multiuso, verosimilmente utilizzato per tagliare la tela dei lettini, e vari indumenti ancora sporchi di vernice.

Il gruppetto avrebbe motivato il gravissimo atto come il "desiderio di un divertimento proibito", "un atto goliardico" ma che nasconde in realtà una totale assenza tra i giovani del rispetto delle più basilari regole e della percezione delle conseguenze delle proprie azioni.

Per giunta l’atto vandalico è avvenuto proprio nei giorni in cui varie strutture balneari, tra cui quella colpita, avevano subito seri danni dovuti alla violenta ondata di maltempo che aveva interessato la fascia costiera.

Le famiglie dei denunciati, che nel frattempo hanno fatto rientro in Germania, sono state informate dai militari dell’Arma e si sono dichiarate profondamente rammaricate per quanto accaduto.