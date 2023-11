Danni dal vento: chiusi la palestra

Il forte vento che nei giorni scorsi ha colpito Senigallia e il suo entroterra ha determinato la temporanea chiusura della palestra del liceo classico Giulio Perticari, adiacente all’istituto di via Rossini. A comunicarlo l’US Pallavolo Senigallia, che utilizza l’impianto assieme alla scuola: il danno che ha causato la provvisoria inagibilità sarebbe minimo e la palestra dovrebbe tornare disponibile in tempi brevi. "La scuola – spiega la società neroazzurra in una nota – ci ha tempestivamente avvisato della situazione e non abbiamo dubbi che la dirigente scolastica, dimostratasi sensibile alla tematica dello sport, faccia tutto quanto in suo potere per accelerare i tempi di apertura. Noi ci appelliamo però alla Provincia, responsabile dell’edilizia scolastica, affinché venga ripristinata in poche ore la funzionalità della palestra, anche nell’interesse degli studenti". La dirigente scolastica del Perticari, Lucia Di Paola, si è attivata immediatamente presso gli organi preposti ma, interpellata dal "Carlino", ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla questione, mentre la società di pallavolo senigalliese aggiunge nella sua nota di "aver sospeso gli allenamenti da ieri (lunedì, n.d.r.): al momento un centinaio di nostri atleti in attività sono al palo nel pieno dei campionati a cui la nostra società è iscritta". Andrea Pongetti