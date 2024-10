Danni fatti dai cinghiali: "Mancano 300mila euro"

Danni provocati dai cinghiali, gli agricoltori chiedono di ottenere i risarcimenti promessi. All’appello mancano 300mila euro, secondo Coldiretti. È questa la drammatica situazione riscontrata nei conti dell’Atc (Ambito territoriale di caccia, commissariata) An2 e descritta minuziosamente nella relazione che il commissario Pierluca Milletti ha stilato e inviato in Regione. Una situazione a dir poco incredibile, che ha messo in ginocchio un intero territorio e una moltitudine di agricoltori che ormai da anni attendono invano di essere risarciti dall’ente. Ora Coldiretti Marche va alla carica per chiedere fondi straordinari per ristorare gli agricoltori: "Stiamo proseguendo pesantemente anche sul fronte del Piano straordinario di abbattimento degli ungulati selvatici _ spiega la Presidente Regionale di Coldiretti, Maria Letizia Gardoni _ e dagli ultimi incontri avuti con la Regione, sappiamo che entro ottobre le nostre richieste saranno accontentate e avremo tutti i punti del piano straordinario inseriti nel Priu (Piano regionale interventi urgenti, ndr.). Potremmo far operare la Regione nelle zone a più alto rischio affinché il numero di ungulati venga immediatamente ridimensionato". Coldiretti ha richiesto nei giorni scorsi un appuntamento alla Regione per far sì che vengano stanziati dei fondi straordinari necessari a dare ristoro a tutti gli agricoltori vessati, non escludendo, ma anzi suggerendo azioni legali da parte della Regione stessa nei confronti di chi è stato la causa di questo sfacelo. "Come sempre noi alle chiacchiere preferiamo le azioni concrete e veloci - precisa il direttore Regionale di Coldiretti Alberto Frau - ed in questo caso è assolutamente necessario che la situazione debitoria dell’ambito territoriale di Caccia nei confronti degli agricoltori venga quanto prima risolta in ogni modo possibile, affinché i coltivatori possano vedere risarciti i numerosi danni che gli ungulati selvatici hanno loro recato in tanti anni". L’Atc An2 comprende i comuni di Ancona, Camerano, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Rosora, S. Paolo di Jesi, S. Maria Nuova, Serra S. Quirico, Sirolo e Staffolo.