Danni per il maltempo, la Vecchia Pesca torna alla normalità

1"Il locale è tornato funzionante e per il fine settimana avremo anche la musica dal vivo, sia venerdì che sabato". A parlare è Giorgio Dedè, titolare del ristornate "La Vecchia Pesca" che ha riaperto dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta in città e che aveva causato diversi danni all’interno della caratteristica palafitta che si trova lungo la via Flaminia, lato mare. Il mare in tempesta di sabato 21 gennaio aveva scoperchiato i pavimenti all’interno del locale, sollevando il legno. Una vetrata era andata in frantumi, come anche diversi bicchieri, e il sottopasso che permette il passaggio dalla strada era allagato. "In pochi giorni abbiamo ripristinato la pavimentazione – dice Dedè – e siamo tornati operativi da giovedì scorso. Ormai siamo abituati a rimboccarci le maniche. Abbiamo ripreso la nostra attività che rispecchia sempre la solita apertura, dal giovedì alla domenica. I danni ancora non li abbiamo quantificati, l’importante ora è ripartire. Venerdì e sabato faremo musica dal vivo, in programma c’è Laura Anconetani per venerdì e Ennio Miracoli per sabato".

Dedè si augura che vengano presi provvedimenti da parte del Comune per aumentare le scogliere davanti al tratto di mare dove si trova la sua palafitta e a protezione anche della ferrovia che passa accanto "altrimenti ogni volta il problema si ripete" dice il ristoratore. La mareggiata aveva fatto sbattere il motoscafo ancorato al molo davanti al locale sulla vetrata della veranda. "Quello spazio lì lo ripristiniamo per l’estate" ha detto Dedè.