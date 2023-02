Danni per la fauna selvatica, è il caos Ora si dimettono tutti gli agricoltori

Dubbi sui danni provocati dalla fauna selvatica, cinghiali in primis, si dimettono gli agricoltori dall’Autorità Territoriale di Caccia An 2, quello che raggruppa 24 Comuni, più della metà della provincia dorica. A renderlo noto è la Coldiretti, preoccupata per una gestione sempre più nel caos. Prima di Ancona infatti era stato il territorio pesarese, l’Autorità Territoriale di Caccia Pu1 (prima commissariato e poi ritornato alla normalità) a perdere la rappresentanza agricola come anche Macerata, con l’Atc Mc1, a maggio scorso. Martedì è toccato ad Ancona. Tutta la componente agricola del comitato di gestione dell’Atc An2, che si occupa dei comuni di Ancona, Camerano, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Rosora, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra San Quirico, Sirolo e Staffolo, si è dimessa in massa andando così a invalidare l’organo stesso che prevede, per poter operare, la presenza obbligatoria di tre componenti individuati dalle principali associazioni agricole. Critiche anche da Cia e Copagri.

All’origine di questo clamoroso atto di protesta ci sono i danni provocati dalla fauna selvatica. Campi coltivati devastati dalla presenza di cinghiali, che si spingono sempre di più anche verso i centri abitati. Poi i lupi, con greggi di pecore dimezzati da diversi attacchi notturni. "In pratica – spiegano da Coldiretti Ancona – l’Atc a un anno di distanza ha messo in discussione la quantificazione dei danni effettuata dal proprio personale affidando a un terzo esterno un’ulteriore perizia. Una verifica tardiva e approssimativa, visto che si è basata esclusivamente su materiale fotografico, con la quale l’Atc si è dato una giustificazione per chiedere indietro i risarcimenti e far quadrare il bilancio".

Le prime lettere con la richiesta di restituzione dei risarcimenti risalgono al mese scorso. Una vera e propria beffa stando a Coldiretti: "Non solo gli agricoltori sono costretti a subire danni dal passaggio della fauna selvatica sui propri terreni – spiega l’associazione – ma dopo aver ricevuto importi che mai ne riescono a coprire l’effettiva entità, si sono visti anche recapitare un’ingiunzione di pagamento".

Sotto accusa tutta la gestione degli ambienti naturali che dovrebbe partire dai monitoraggi della fauna presente e da interventi di contenimento. "Compiti che l’Atc An2 non riesce ad assolvere – ribadiscono da Coldiretti Ancona – visto che la realtà parla di continui danni all’agricoltura e di animali che scorrazzano indisturbati nei centri abitanti diventando anche potenzialmente pericolosi per automobilisti, ciclisti e pedoni. I risultati sono assolutamente insoddisfacenti e nonostante ciò la chiusura dell’ente verso qualsiasi tipo di collaborazione o consiglio è totale. Auspichiamo quanto prima un intervento della Regione, come richiesto più volte, per regolarizzare e normalizzare l’attività di questi enti, troppo eterogenea e poco chiara per alcuni di essi, che da tempo operano ampiamente fuori controllo".

ma. ver.