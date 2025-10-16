Danovaro-Silvetti faccia a faccia: "Restaurare la natura ci salverà. Iniziamo da nuove aree verdi in città"

Roberto Danovaro, tra i massimi esperti al mondo di mari e oceani, dialogherà oggi con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti su ambiente e amministrazione del territorio. L’occasione per questo importante confronto sarà la presentazione del nuovo libro del professore, "Restaurare la natura. Come affrontare la più grande sfida del secolo. Strategie e tecniche di ripristino degli ecosistemi". Appuntamento, dunque, alle ore 18 al caffè letterario The Mole, dove Danovaro spiegherà che per restaurare la natura non mancano gli esempi di buone pratiche, a noi vicini: in Francia il ripristino dei terreni agricoli ha portato a benefici nel clima e nella produzione, mentre il progetto italiano dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sta recuperando la perdita dell’85% dei banchi naturali delle ostriche anche nel mare Adriatico. Che si possa fare altrettanto per la grave crisi dei moscioli? Sentiremo cosa risponderà il sindaco Silvetti.

Nel suo libro il docente dell’Università Politecnica delle Marche, che ha condotto spedizioni in tutti gli oceani, spiega che restaurare la natura è necessario per la salute umana, per preservare attività millenarie come l’agricoltura e la pesca e per porre rimedio ai disastri meteorologici che da qualche anno affliggono anche il nostro Paese. A chi dice che il cambiamento climatico non esiste, il libro ricorda che nel 2022 le ondate di calore sono state responsabili in Italia di 18mila morti. Il cambiamento climatico e l’inquinamento chimico dell’aria, delle acque e dei terreni sono responsabili degli stress dell’ambiente, che non riesce più a fare da filtro di depurazione ai danni creati da alcune attività umane. Aumentano le malattie neuro-degenerative, quelle cardio-respiratorie, i tumori. Il Carlino ha più volte segnalato gli allarmi dell’allergologo Floriano Bonifazi sull’inquinamento atmosferico, che provocherebbe oltre 100 morti premature all’anno in città, soprattutto nel centro storico e nell’area portuale.

L’agricoltura e l’allevamento industriali provocano resistenze agli antibiotici e zoonosi che, a causa di mutazioni genetiche da specie a specie, possono trasformarsi in pandemie umane. L’adattamento di piante e insetti tropicali ai nostri ecosistemi sta causando la diffusione di malattie malariche. Una soluzione realizzabile è quella di aumentare le aree verdi cittadine con grandi alberi, in grado di abbassare le temperature, durante le ore più calde dei mesi estivi, fino a 8° centigradi in meno delle aree cittadine cementificate. Restaurare la natura ha anche un ritorno maggiore dell’investimento: quello marino fornirebbe un aumento del pescato globale di oltre 16,5 milioni di tonnellate all’anno per un valore di oltre 32 miliardi di dollari. E ancora: il 60% del Prodotto Interno Lordo dei Paesi deriva dall’utilizzo delle risorse ambientali, e quindi anche in un’ottica "egoista" sarebbe meglio restaurare la natura piuttosto che consumarla.