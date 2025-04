Danza, alla conquista di New York con Barontini e Brasili di Visballet

La danza ‘made in Ancona’ conquista il pubblico di New York. Per la precisione quello del ‘SoloDuo Dance Festival - White Wave Dance’, che ha avuto luogo al Dixon Place di New York. Tra le protagoniste più applaudite della manifestazione spiccano i nomi di Debora Barontini ed Eleonora Brasili della Compagnia Visballet, che hanno proposto due coreografie: ‘We’ll see’ e ‘Una lucciola! Mi ricorda la mia infanzia’, entrambe firmate dalla stessa Barontini. Una gran bella soddisfazione per Eugenia Morosanu, la direttrice artistica della Fondazione Regionale Arte nella Danza ‘Città di Ancona’, dove le due artiste sono cresciute. Il risultato raggiunto nella Grande Mela è un perfetto esempio di vittoria della meritocrazia, concetto che in Italia non è sempre rispettato, a differenza di certa cultura anglosassone.

In effetti tra i quasi 180 candidati solo 25 sono stati i soggetti selezionati per partecipare la prestigioso evento. E tra loro, appunto, Debora Barontini ed Eleonora Brasili. E’ bastato mandare un video con le proprie coreografie. Evidentemente gli organizzatori del festival sono rimasti affascinati dalle coreografie di Debora Barontini, la quale sottolinea come "a New York abbiamo trovato tantissima professionalità. L’essere riusciti a ‘colpire’ il pubblico in mezzo a tanti partecipanti di livello altissimo come preparazione, e provenienti da tutto il mondo, è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo trovato un ambiente molto bello, creativo, ricco di proposte artistiche diverse. Ogni coreografia aveva un background diverso dagli altri". Entrambe le coreografie, dunque, hanno suscitato l’attenzione prima della qualificata ‘giuria’ e poi quella del pubblico. Debora Barontini ed Eleonora Brasili hanno avuto l’occasione di confrontarsi con colleghi e colleghe di paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Polonia, Israele, Svizzera, Polonia, Olanda... "E’ stato molto bello condividere la nostra passione con professionisti di tanti paesi – aggiunge Eleonora Brasili -. Il pubblico ci ha apprezzato, e il direttore artistico del festival ci ha fatto i complimenti". Eugenia Morosanu evidenzia l’importanza di "mettersi in contatto con altre realtà, anche all’estero, dove le nostre cose vengono sempre apprezzate".

Raimondo Montesi