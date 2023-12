Danza alla Fenice: c’è "Il lago dei cigni"

Il Natale fa rima, tra le altre cose, con il grande repertorio della danza classica, quello più amato dal pubblico. Ed ecco che il Teatro La Fenice di Senigallia ha deciso di fare contenti molti appassionati, ospitando domani sera (ore 21) "Il lago dei cigni", il più acclamato tra i capolavori di Cajkovskij, messo in scena dal Balletto di Mosca-Russian Classical Ballet.

L’appuntamento è proposto nel cartellone di danza promosso dal Comune e dall’Amat, con il contributo della Regione Marche. Considerato l’icona dei classici ottocenteschi, ‘Il lago dei cigni’, balletto in due atti e quattro scene su musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij e con le coreografie Marius Petipa, è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male.

Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo quest’opera immortale delizia il pubblico di ogni parte del mondo.

La trama del balletto, modellata su diverse fiabe popolari russe e tedesche, si svolge in Germania e narra la triste storia d’amore tra il Principe Siegfried e la bella Principessa Odette, trasformata in cigno da un maleficio del perfido stregone Rothbart. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due grand pas de deux nella seconda e nella terza scena.

La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Bol’šoj di Mosca il 20 febbraio 1877. Il prestigio e la notorietà senza tempo raggiunti da Il lago dei cigni sono esaltati dalla musica ispiratrice di Cajkovskij e dalla grande inventiva ed espressività delle coreografie di Petipa. La genialità del suo potenziale coreografico e artistico culmina nel tradurre la relazione tra il corpo umano e le movenze dei cigni. La messa in scena del Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova. riesce ad esaltarne la poesia romantica, presentando una produzione con sontuose scenografie, raffinati costumi e un cast guidato da stelle dello scenario internazionale del balletto. I biglietti (da 25 a 15 euro a seconda dei settori, con ridotto anche a 12 euro per i minori di dodici anni) sono in vendita al botteghino del Teatro La Fenice (071 7930842 e 3351776042). Per informazioni: info@fenicesenigallia.it, 071 2072439 e www.amatmarche.net.

r. m.