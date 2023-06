Danza protagonista a "Inteatro" "Dialogo tra suono e movimento"

di Raimondo Montesi

Terza giornata a ‘Inteatro Festival’ di Polverigi. Si inizia alle 19 nel parco di Villa Nappi con ‘Songs of extinction’ di Annalì Rainoldi, e si prosegue nel cortile della villa (ore 20) con ‘O + "Scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo" del CollettivO CineticO, lavoro firmato dalla coreografa Francesca Pennini (concept e regia). A seguire (ore 20.40) prima assoluta di ‘Cashapona’ di Simone Donati, di nuovo nel parco di Villa Nappi. Si chiude con la prima italiana di ‘Work.txt’ di Nathan Ellis, in scena al Teatro della Luna (ore 21.30). Il drammaturgo britannico presenta un originale spettacolo dove non sono gli attori a fare da interpreti, ma il pubblico stesso guidato da un programma informatico. Fra i titoli più attesi c’è quello del CollettivO CineticO di Francesca Pennini, fresca vincitrice del Premio Ada D’Adamo, nell’ambito della ‘Festa della Danza di Roma’. E’ una performance caratterizzata da un "dialogo tra suono, movimento e segno grafico – spiega l’artista –, per fare emergere come ciascuni di questi linguaggi parla dell’altro e dice cose indicibili nell’altro linguaggio. E’ come se il segno grafico potesse parlare di quel pezzo di danza che la danza non dice, e viceversa. Credo che gli spettatori riescano a percepire questa dimensione, anche se resta un po’ di mistero. E’ così che si innesca il ‘gioco’, con lo sguardo. Il segno grafico però non può ‘scrivere’ tutto il movimento. La complessità del corpo è sempre maggiore rispetto a quella di un segno". Pennini aggiunge che "la danza riprende i movimenti che vede scritti, come se leggesse uno spartito. Però a sua volta l’interpretazione che fa dallo scritto al suo corpo crea un ulteriore scarto, e quindi ciò che alimenta l’azione è proprio il continuo gioco di errore di questa comunicazione impossibile tra la scrittura e il movimento. La connessione che c’è tra danzatrice e artista visivo in realtà c’è anche tra danzatrice e pubblico". E ancora: "Io raccolgo non solo i segni che vedo scritti sul suolo ma anche tutto quello che c’è attorno, come se il mio occhio fosse un occhio che non seleziona ma un imbuto in cui il mondo precipita costantemente". Il corpo è l’unica realtà che non mente in un mondo ‘fake’? Per Pennini "il corpo non può mentire, ma l’interpretazione del corpo è talmente difficile che ci si può ‘far fregare’. Il corpo, e il corpo nella danza, è qualcosa che al contempo si rivela con evidenza totale, apertura totale, e mistero insolvibile".