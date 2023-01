Danze e musiche israeliane con Ancona Balfolk e Trio Spatacchini

Volete scoprire le danze e la musica israeliane? Se sì presentatevi domani (ore 16,30) in via Metauro 19 ad Ancona, dove Laura La e Ancona Balfolk proporranno uno stage con Sissi Spicca, insegnante di danze popolari internazionali e musicista. Alle 21.30 ci sarà il concerto del Trio Spatacchini, con Spicca (bodhràn e altre percussioni), Giorgio Tacconi (fisarmonica) e Lippo Mariolini (chitarre, flauti). Il repertorio attinge a molti generi, aggiungendo ritmi e accenti delle danze popolari. Si potrà ballare un valzer ‘bohémien’, una mazurka che sa di Ravel e Debussy, una chapelloise su una sfrenata giga irlandese, una scottish in stile Glenn Miller.