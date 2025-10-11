"Danzo sul microcosmo di funghi. Così il mio corpo si trasforma"

Uno spettacolo che si ispira alla ‘natura invisibile’, in cui il corpo si trasforma in un ‘ecosistema sensibile’ dove memoria, movimento e vita sotterranea si incontrano. Ecco in sintesi "HYPHAE – Polifonia del sottobosco", nuova creazione della coreografa e danzatrice Annalì Rainoldi che debutta stasera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale di Ancona. Prodotto da Marche Teatro nell’ambito di ‘The Big Green’, il lavoro firmato dalla coreografa e danzatrice Annalì Rainoldi nasce dall’osservazione del microcosmo di funghi, licheni e muschi, organismi invisibili ma vitali, che intrecciano reti simbiotiche fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema.

Rainoldi, come nasce l’idea dello spettacolo?

"La fonte di ispirazione è stata l’osservazione diretta del microcosmo del sottosuolo. All’inizio ho coltivato dei funghi che emanano una bioluminescenza, e che rilevano i metalli pesanti presenti nel terreno. Ho osservato come questi funghi iniziano a crescere ancor prima di manifestarsi all’esterno del terreno, con radici che si sviluppano rapidamente, e che a volte sembrano morte. L’idea iniziale era quella di costellare la scena con la loro presenza, ma non è stato possibile perché questi miceli non sopravvivono alle nostre latitudini. Ma il nostro videomaker ha restituito questa atmosfera attraverso video su cui ha effettuato interventi pittorici".

Ma come si traduce questo mondo ‘sotterraneo’ nella coreografia?

"L’idea era creare movimenti del corpo assimilabili al proliferare di questi miceli. Il punto di partenza è sempre il corpo, il giocare sulle sue abilità e le sue infinite possibilità. Ma non si tratta di mimesi, non c’è nessuna volontà di imitare la natura. Un’ispirazione è venuta dalle distese di muschio che si trovano in Islanda e in Norvegia, presenti anche nella foto di presentazione dello spettacolo. Sono ‘tappeti’ morbidi che hanno ispirato il movimento ‘elastico’ del corpo".

Si parla anche di ‘una polifonia fisica e vocale’.

"Con me sul palco c’è un musicista, Marcello Gori, che con i sintetizzatori crea suoni la cui ispirazione primaria sono dei canti polifonici di donne che raccolgono funghi. All’apice dell’incontro tra danza e musica emerge la mia voce, con un canto che si ispira invece a un canto svedese con cui si richiamano gli animali da fattoria, ma che in questo caso è usato come un richiamo proveniente dalla terra".

Visto che si parla di Islanda e di una voce femminile viene in mente Björk...

"Infatti lei è stata una grande ispirazione per me. E guarda caso il suo ultimo disco è ispirato al mondo dei funghi".

Raimondo Montesi