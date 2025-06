Dargen D’Amico, concerto in piazza gratuito

"Dove si balla?". In piazza Mazzini, ovviamente. Per la precisione venerdì 4 luglio. Con chi, di quell’espressione, ne ha fatto una hit nazionale: Dargen D’Amico. Ad annunciarlo, in pompa magna, l’assessore alla Cultura Marco Giacanella. Con il Comune di Falconara che riesce, così, ad arricchire sensibilmente il suo cartellone estivo. Sarà infatti la principale piazza cittadina ad accogliere l’esibizione, ad ingresso gratuito, di un artista eclettico e tra le voci più originali della scena musicale italiana. L’appuntamento è alle 21 con live show e dj set. Dargen, tra l’altro, ha appena ricevuto il 23esimo Premio Amnesty International Italia – Sezione Big per il brano ‘Onda alta’, giudicato dall’associazione umanitaria il miglior brano del 2024 sui diritti umani.

La canzone, presentata lo scorso anno al Festival di Sanremo, ha riscosso grande successo grazie al suo messaggio profondo e alla sua potente carica emotiva. Onda Alta sarà proposta nella serata del 4 luglio insieme a tanti altri grandi successi del cantautore italiano, come ‘Dove si balla’, a proposito di Sanremo, canzone amatissima dal pubblico che ha scalato le classifiche e fatto ballare tutta Italia. Con il suo stile che fonde pop, elettronica e musica d’autore, Dargen promette di trasformare piazza Mazzini in una grande festa sotto le stelle, per vivere insieme la magia dell’estate. Come a dire, un evento di forte richiamo – anche perché gratis – per un’estate falconarese degli eventi che, tuttavia, dev’essere ancora presentata.

Ad ogni modo Giacanella qualcosa anticipa: "Per rendere indimenticabile l’estate falconarese abbiamo in serbo un calendario ricco di appuntamenti di qualità – sottolinea con entusiasmo, lui che detiene anche la delega al Turismo –. Proposte artistiche pensate per coinvolgere e far emozionare, con l’obiettivo di far vivere la città in modo nuovo, partecipato, vibrante. Un appuntamento imperdibile è quello del 4 luglio in piazza Mazzini. Protagonista della serata sarà Dargen D’Amico, uno degli artisti più amati e originali del panorama musicale italiano. Abbiamo scelto Dargen perché è un artista capace di parlare a tutti – aggiunge l’assessore –. Giovani, adulti, appassionati di musica e chi ama riflettere. La sua musica, profonda e ironica al tempo stesso, saprà unire il pubblico con energia e sensibilità, toccando anche tematiche sociali importanti. L’estate a Falconara è tutta da vivere: concerti, eventi culturali, spettacoli e tanto divertimento".

E annuncia: "Questo è solo l’inizio". Nell’arco di un breve periodo, dunque, il cartellone sarà presentato con la consueta conferenza stampa al Castello. Ma intanto si balla, si balla eccome con Dargen D’Amico.

Giacomo Giampieri