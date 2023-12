Dario Cassini al Marchese del Grillo prepara il nuovo show e un progetto

"Cosa ci faccio nella città della carta e in particolare nella villa dove ha vissuto il marchese del Grillo? Sto preparando cinque nuove puntate di ‘Only fan’, con la a". Ride Dario Cassini, comico e cabarettista dalla cantina del relais ristorante Marchese del Grillo dove si è aperto il cantiere per un nuovo spettacolo ancora top secret, ma Cassini, grande ammiratore delle Marche svela al Carlino: "Fabriano attraverso il ‘marchese del grillo’ tornerà alla carta". In cantiere c’è un nuovo progetto che punta a trovare una nuova leva di sviluppo per la città della carta proprio a partire dalla cellulosa, come svela il padrone di casa Mario d’Alesio: "L’anno che verrà quando tra l’altro cadrà il compleanno del marchese del Grillo reso celebre da Alberto Sordi (Il 5 maggio 1714 nasceva a Fabriano il noto "nobile burlone", ndr) porterà alla luce un forte legame tra una forma diversa tra turismo, la carta e il benessere. Si sta creando una bella energia attorno a un progetto che potrà essere un volano positivo. In una zona conosciuta nell’ultimo periodo per altro (l’elettrodomestico, ndr) - spiega il titolare dell’hotel e relais dove il marchese del Grillo ha vissuto i suoi ultimi dieci anni – saremo tutti un po’ attori. Abbiamo tutti in mente la carta per il suo uso comune a volte anche sottovalutato. Ma la carta può avere utilizzi molto contemporanei, usi che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Conoscenze e possibilità legate al territorio e al fashion". Un progetto ambizioso che punta a unire carta, mondo della moda ma anche le tradizioni marchigiane: come la "convivialità e lo stare bene a tavola".

Sara Ferreri