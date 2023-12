Daspo di 8 anni a un tifoso dell’Ancona

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa, ha firmato un altro Daspo, disposto nei confronti di un tifoso dell’Ancona che in occasione dell’incontro di calcio Ancona- Recanatese, il 18 novembre, presso lo Stadio Del Conero, si è reso responsabile dell’accensione di un fumogeno, che gettava in campo, in prossimità dell’area di gioco e quindi ritenuto responsabile di condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 41enne non potrà accedere agli stadi per 8 anni. In passato era già stato colpito da molteplici provvedimenti. E’ stato incastrato dalle immagini registrate dal personale della Scientifica presente allo stadio.